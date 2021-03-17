S7 открывает прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик

S7 Airlines с 27 апреля начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Геленджик, сообщила пресс-служба авиакомпании в среду.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo до пяти раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

В пресс-службе отметили, что Геленджик — новое направление маршрутной сети новосибирского аэропорта Толмачево. А открытие рейсов в компании связали с высокой востребованностью отдыха на Черном море у пассажиров Западной Сибири.

По данным аэропорта Толмачево, в 2020 году черноморские Анапа и Сочи вошли в число самых динамично растущих направлений. Рост пассажиропотока по сравнению с 2019 годом на них составил 58% и 26% соответственно.

Дарья Решетникова