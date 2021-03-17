В Ярославских лесах будут работать 14 пожарно-химических станций

В Ярославской области во время пожароопасного весенне-летнего периода в лесах будут работать 14 пожарно-химических станций, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. В сообщен и отмечается, что все станции оснащены необходимым оборудованием и спецтехникой в общем количестве 117 единиц.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, пожароопасный период начинается с момента схода снежного покрова и продолжается до наступления устойчивой осенней дождливой погоды, либо до выпадения снега.

«В прошлом году в регионе пожароопасный сезон начался на две недели раньше и закончился на три недели позже обычного. Но, несмотря на это, благодаря реализованному комплексу мер нам удалось пройти его без возгораний на территории лесного фонда»,— отметил господин Колесов.

В департаменте рассказали, что основная задача пожарно-химических станций и патрульных мобильных групп - мониторинг ситуации в лесах и своевременная ликвидация возгораний. По словам директора департамента Николая Савельева, пожары при патрулировании. Кроме того, сообщения о возгораниях поступают по телефону горячей линии.

«Для патрулирования разработано и утверждено 227 маршрутов общей протяженностью более 18 тыс. км. Сообщения о пожарах принимает диспетчерская служба, которая функционирует в круглосуточном режиме. Данная форма взаимодействия с гражданами позволяет оперативно реагировать на их обращения о фактах возгораний в лесах, а также об угрозе таких возгораний»,— рассказал господин Савельев.

Антон Антонов