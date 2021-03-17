Марсель Байдавлетов уволился из пресс-службы администрации Уфы

Руководитель пресс-службы администрации Уфы Марсель Байдавлетов уволился по собственному желанию. «Понял, что надо менять ракурс работы»,— сообщил он "Ъ-Уфа". Заявление об увольнении господин Байдавлетов написал еще в феврале. Вчера он отработал в этой должности последний день.

О своем новом месте работы Марсель Байдавлетов не сообщил, отметив, что продолжит сотрудничать со СМИ. Исполнять обязанности руководителя пресс-службы будет Лариса Салихова.

Марсель Байдавлетов возглавил информационно-аналитическое управление администрации в ноябре 2018 года при бывшем сити-менеджере Ульфате Мустафине. Ранее работал в пресс-службе главы Башкирии, в информационно-музыкальном канале «Юлдаш» и в отделе подготовки программ и выпуска службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан».

Влада Шипилова