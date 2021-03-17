Промышленное производство в Челябинской области выросло на 10%

В Челябинской области в январе–феврале текущего года индекс промышленного производства вырос на 10,6% относительно аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Рост зафиксирован по всем отраслям: добыча полезных ископаемых увеличилась на 72,6%, обрабатывающие производства выросли на 6,3%, в том числе металлургия – на 2,2%. В отрасли водоснабжения и водоотведения наблюдается рост на 3,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 10,6%.

Увеличение индекса промпроизводства замечено и в помесячной динамике. Ростом в феврале относительно января этого года отметились добыча полезных ископаемых – на 1,8%, обрабатывающие производства – на 3,8%, и отрасль водоснабжения – на 11,3%.