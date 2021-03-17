Силовики расследуют поножовщину между самарскими пятиклассниками

Возбуждено уголовное дело по факту конфликта между 11-летними учащимися одной из самарских школ. Инцидент произошел днем во вторник в одном из учебных заведений в Октябрьском районе города. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«По предварительным данным, один из учащихся нанес один удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Ребенка доставили в медицинское учреждение»,– говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Его расследование взяла на контроль прокуратура Самарской области. Также надзорное ведомство региона проводит проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов