Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне ААА со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что рейтинг региона объясняется высокими показателями развития экономики республики, бюджетным профилем, который характеризуется сильной операционной эффективностью и гибкостью бюджетных расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой с низкими рисками рефинансирования.

В агентстве добавили, что остатки на счетах дали возможность Татарстану в прошлом году профинансировать дефицит, который был вызван значительным приростом расходов бюджета при снижении его доходной части. Он составил 23,6 млрд руб., а профинансировали его на 21,2 млрд руб. за счет свободной ликвидности республики, на 2,1 млрд рублей за счет бюджетного кредита и на 300 млн рублей за счет продажи акций и долей в капитале.

На 1 января этого года остатки на счетах Татарстана составили свыше 15 млрд руб.

"Ъ-Казань"