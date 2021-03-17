УФАС предостерегло ГУФСИН Челябинской области от призывов к обходу конкурсных процедур

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выдало предостережение региональному ГУФСИН, которое разместило на своем сайте информацию о преимуществах заключения с ним как с единственным поставщиком контрактов в рамках государственных и муниципальных закупок. УФАС указало, что такие действия могут рассматриваться как нарушение закона о защите конкуренции, сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

На сайте ГУФСИН было опубликовано объявление с приглашением к сотрудничеству в областях металлообработки, деревообработки, производства продуктов питания, легкой промышленности, сельского хозяйства. Далее указывалось, что законодательство позволяет заключать с учреждениями уголовно-исправительной системы контракты как с единственным поставщиком. В антимонопольной службе отмечают, что в законе такая возможность действительно прописана, однако она не должна быть использована заказчиками для обхода конкурентных процедур.

«По мнению антимонопольного органа, опубликование данной информации нивелирует значимость проведения конкурентных способов и способно мотивировать потенциальных заказчиков на выбор закупки у единственного поставщика, - говорится в сообщении УФАС. – При этом законом о контрактной системе установлен приоритет конкурентных способов. Возможность заключение контракта с единственным поставщиком может быть реализована только в исключительных случаях».