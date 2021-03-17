17 марта, среда
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Краснодаре на улицы города вывели водооткачивающую технику

Фото: Администрация Краснодара

По прогнозам синоптиков, на протяжении дня 17 марта в столице Кубани будет идти дождь. В связи с этим в мэрии приняли решение вывести водооткачивающую технику на улицы города.

Как сообщили в городской администрации, на дежурство уже заступили 20 единиц водооткачивающей техники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы, чтобы при необходимости направить технику для устранения подтоплений.

Василий Хитрых


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