Косачев может занять пост вице-спикера Совфеда

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что его могут повысить до вице-спикера Совфеда по международному направлению. Ранее об этом сообщали источники «РИА Новости» и ТАСС. Господин Косачев возглавляет комитет с декабря 2014 года.

«Да»,— ответил господин Косачев на вопрос «РИА Новости» о повышении до вице-спикера. Он также подтвердил, что международный комитет вместо него возглавит сенатор бывший замглавы МИДа Григорий Карасин.

По данным источников, Ильяс Умаханов, который сейчас является вице-спикером, станет спецпредставителем Совфеда по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу. Она пройдет в России в мае 2022 года.

Заседание Совфеда, на котором могут рассмотреть кадровые перестановки, состоится сегодня, 17 марта.