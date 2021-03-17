В Самаре ямочный ремонт выполнен на площади 5,7 тыс. кв. метров

Месячный план по ямочному ремонту в марте текущего года в Самаре выполнен более чем на половину. Работы проведены в общей сложности на площади 5,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает городская администрация.

«С 1 апреля, согласно уже новому муниципальному контракту, поддерживающим ремонтом (включая и ремонт по технологии малых “карт”) планируется охватить еще порядка 10 тыс. кв. м дорог местного значения»,– говорится в сообщении.

Основной ремонт дорог в городе стартует после потепления. Работы будут проведены в первую очередь на проспекте Кирова. Ремонт охватит участок от дома № 113 (стр. 1) по ул. Победы до дома № 40 по Заводскому шоссе – 1,63 км. Всего же в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре отремонтируют около 48 км дорог.

Георгий Портнов