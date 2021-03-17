Количество безработных в Томске увеличилось в 10 раз

Уровень безработицы в Томске в 2020 году вырос более чем в 10 раз, об этом говорится в отчете мэра города, проект которого опубликован на сайте городской думы.

Согласно данным мэрии, в конце 2020 года в Томске было зарегистрировано 15 649 безработных, при этом в конце 2019 года насчитывалось 1 509 нетрудоустроенных. В документе указывается, что такой рост связан с принятыми правительством РФ мерами по увеличению пособий по безработице, а также с возможностью дистанционного обращения в службы занятости населения.

Уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 5,4% от экономически активного населения города. В регионе этот показатель зафиксирован на уровне 5,89%, в России — 3,7%.

Количество безработных резко выросло в 2020 году во всех регионах Сибири. В Томской и Новосибирской областях число нетрудоустроенного населения увеличилось более чем в пять раз. В Алтайском крае — в два раза. Общий процент безработицы в сибирских регионах увеличился с 5,8% до 7,5%.

Подробнее о безработице в Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Пандемия осела на рынке труда».

Даниил Тарабукин