17 марта, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

ЧТПЗ возглавил генеральный директор ТМК

Совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Бориса Коваленкова. Вместо него на эту должность избран Игорь Корытько, который является членом правления и гендиректором ПАО «Трубная металлургическая компания». Информация об этом опубликована на портале раскрытия корпоративной информации «интерфакса».

Накануне ТМК сообщила о закрытии сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова. Сделка обошлась в 84,2 млрд руб. Владельцам остальных акций выставят оферту согласно российскому законодательству.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Профиль пользователя