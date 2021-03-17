В Песчанокопском районе подростка подозревают в попытке сбыта наркотиков

В Ростовской области в отношении 16-летнего жителя Песчанокопского района возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают его в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, подросток через интернет вступил в сговор с неустановленным лицом, которое передало ему данные о тайнике с наркотиками. Мальчик приехал на место и забрал вещества, расфасованные по 16 пакетам, для дальнейшего сбыта. На следующий день полицейские задержали его при попытке продать вещество.

Наталья Шинкарева