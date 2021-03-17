КПРФ купила офис в клубном доме в центре Перми

Центральный комитет КПРФ приобрел новый офис в центре Перми, сообщает 59.RU. Как пояснила изданию секретарь крайкома Ксения Айтакова, было приобретено два помещения общей площадью до 400 кв. м в бизнес-центре ЖК «Дом на Вознесенской» (ул. Луначарского, 32а).

Указанный ЖК позиционирует себя как клубный дом (застройщик — «ГлавСтройИндустрия»), в здании всего 40 квартир, для машин владельцев каждой из которых есть место в подземном паркинге, на уровне четвертого этажа — частный сквер с детской площадкой, в отделке использован натуральный камень. По данным издания, купленный коммунистами офис (его до этого арендовала редакция 59.RU) ранее продавался за 35,6 млн руб.

Прежний офис пермских коммунистов — на ул. Ленина, 38а, площадью 102 кв. м, сейчас продается за 6 млн руб., пишет портал.

Источник, близкий к пермскому отделению КПРФ, отметил, что офис покупался по решению столичного руководства, пермская ячейка не имеет к покупке отношения: «Сейчас офис сдается в аренду пермскому крайкому».