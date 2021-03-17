Вадим Шумков предложил снизить ставку по ипотеке в Курганской области до 3%

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на заседании президиума регионального правительства выразил мнение, что в регионах с невысокими доходами населения, таких. Как Зауралье, властям нужно стремиться к понижению процентной ставки до 3%. «И нужно добиться того, чтобы это был не льготный уровень ставки, а нормальный»,- сказал господин Шумков.

Глава региона поддержал идею о продлении периода действия льготных ставок по ипотеке после 1 июля. Он отметил, что мера будет эффективной для Курганской области, поскольку станет стимулом для развития строительной отрасли. «У нас пока на строительном рынке спрос не настолько сильно “греет” рынок, чтобы завершать льготные программы, повышенного спроса не наблюдается. Потенциал для его роста есть. Вместе с этим показатели очень хорошие – мы в 2020 году перевыполнили план Минстроя России и ввели на 7% больше жилья, чем годом ранее»,- отметил губернатор.

Льготную ипотеку под 6,5% в России ввели весной прошлого года как антикризисную меру для поддержки населения в период пандемии. Государство компенсирует банкам разницу между этой ставкой и рыночной. По решению президента Владимира Путина программу продлили до июля этого года. На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала Курганскую область в числе регионов, где можно продолжить практику предоставления льготных жилищных кредитов и по истечении этого срока.