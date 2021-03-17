Терсинское месторождение минеральной воды в Кузбассе выставили на аукцион 5 мая

Право пользования недрами на Терсинском месторождении минеральной воды (ТММВ) в Новокузнецком районе выставлено на аукцион. Как сказано в объявлении на сайте торгов, он будет проведен 5 мая со стартовым размером разового платежа за пользование недрами в 693 тыс. руб. В аукционной документации указано, что балансовые запасы углекислых минеральных вод на месторождении утверждены в количестве 90 куб. м в сутки в декабре 2011 года на 10 лет (до 1 декабря 2021 года) по категории C1.

Площадь лицензируемого участка недр составляет 3,42 кв. км.

Он расположен в 45-50 км от Новокузнецка, в 7 км к северу от поселка Загадное и 10 км к юго-востоку от поселка Макариха. Между Загадным и участком есть гравийная дорога. Окружающая территория большей частью труднодоступна, гориста, слабо обжита и покрыта таежными лесами. До июля 2019 года лицензия на месторождение принадлежала новокузнецкому ООО «МВМ», но была отозвана за нарушения недропользования. Компания пыталась оспорить отзыв, но безуспешно.

Подробнее о том, как ООО «МВМ» пыталось вернуть лицензию на добычу, — в материале “Ъ-Сибирь” «Дают воде угля»

Игорь Лавренков, Кемерово