Авито: за год спрос на вторичное жилье в пятиэтажках в Екатеринбурге вырос на 35%

По итогам февраля 2021 года в Екатеринбурге потребительский интерес к приобретению вторичного жилья в пятиэтажных домах вырос на 35%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Средняя стоимость такого жилья составляет 73 тыс. руб./кв. м., что на 11% выше, чем годом ранее.

Всего на квартиры в пятиэтажках пришлось 28% всего спроса на рынке вторичного жилья Екатеринбурга. Популярность во многом обусловлена наиболее низкими ценами в сегменте, чем в среднем по рынку, а также предполагаемым улучшением жилищных условий в будущем благодаря программе реновации. Доля пятиэтажных домов от всего предложения квартир в Екатеринбурге на вторичном рынке составила 22% по итогам аналогичного периода.

В целом по России с начала 2021 года, несмотря на повышение цен, зафиксирован рост спроса на вторичное жилье в пятиэтажках на 4%. Средняя стоимость квадратного метра в пятиэтажных вторичных домах составила чуть меньше 50 тыс. руб. За год она увеличилась на 13%, но все же осталась ниже средней цены в целом по рынку (63,5 тыс. руб. за кв.м).

По итогам года во вторичном секторе был отмечен рост спроса на квартиры свободной планировки в пятиэтажных домах. Они стали более востребованными в 2,2 раза и на 25% дороже по сравнению с прошлым февралем. На 13% вырос интерес к четырехкомнатным квартирам, которые одновременно были и наиболее доступными по цене — 45 417 руб./кв.м. Спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры увеличился на 4% и 8% соответственно. Покупкой однокомнатных квартир россияне интересовались на том же уровне, что и в прошлом году.