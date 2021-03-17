Академик из Ярославля избран президентом Молочного союза России

Директор Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов, доктор технических наук, академик Гавриил Гаврилов избран президентом Российского Союза предприятий молочной отрасли, сообщается на официальном сайте организации. В сообщении отмечается, что избрание произошло 15 марта на съезде Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО). Члены Молочного союза России проголосовали за Гавриила Гаврилова единогласно.

Ранее пост президента Молочного союза занимал академик РАН, профессор Владимир Харитонов, скончавшийся в сентябре 2020 года. Российский союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) был учрежден в 1999 году. Учредителями стали крупнейшие молочные и машиностроительные заводы, сельхозпредприятия и ведущие научные учреждения отрасли. Молочный союз является некоммерческим объединением производителей и переработчиков молока, и операторов молочного рынка. В состав союза входят более 100 организаций, объединяющих более 200 предприятий.

Антон Антонов