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Главный санврач Дона назвал дальнейшее сокращение количества ковидных коек безосновательным

Во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу, которое проходило онлайн, глава управления Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что на сегодняшний день уменьшение коечного фонда для больных COVID-19 является безосновательным.

«Сегодня безосновательно дальнейшее снижение коек в ковидных госпиталях. У нас сейчас динамическое равновесие в заболеваемости и наполняемости госпиталей»,— сказал он.

Кроме того, господин Ковалев сообщил о росте в регионе заболеваемости внебольничной пневмонией. «Вторую неделю подряд отмечается рост заболеваемости пневмонией в регионе: 25 на 100 тыс. населения. Конечно, это в разы меньше пиковых недель. Но прослеживается тенденция между увеличением роста заболеваемости и увеличением количества нарушений. Внебольничная пневмония — одна из форм проявления коронавируса. Расцениваю это как предвестник осложнения эпидситуации и считаю, что рассматривать вопросы послабления ограничений надо с осторожностью»,— заключил он.

Наталья Шинкарева


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