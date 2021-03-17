В РУКС Башкирии сменился руководитель

Директором казенного предприятия «Республиканское управление капитального строительства» назначен Руслан Цагельник. Соответствующий приказ по итогам конкурсного отбора кандидатов на должность подписал министр строительства Башкирии. Ранее руководителем РУКС был Гафур Кульмурзин.

Руслан Цагельник родился в 1986 году в Амурской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2008-2011 годах работал мастером участка строительно-монтажных работ, производителем работ строительно-монтажного участка. В 2013 году начал работать в Республиканском управлении капитального строительства.

Олег Вахитов