В Перми на продажу выставлен бывший офис телекомпании

На сервисе Аvito появилось объявление о продаже торгового пристроя к жилому дому по адресу: ул. М. Горького, 9. Согласно ему, на продажу выставлено 1340 кв. м, продавец планирует выручить 59 млн руб. Торговый центр был построен в 2002 году и изначально использовался как офис телекомпании «ТВ-6 Пермь». Затем офис был отдан в аренду, сейчас часть площадей занимает страховщик «Ресо-Мед». По данным “Ъ-Прикамье”, здание продается структурами, близкими к бывшему гендиректору телекомпании «ТНТ-Пермь» и ООО «Камагаз» Анатолию Богомилу.