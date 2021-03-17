Программой туристического кэшбека в Удмуртии воспользовались более 230 человек

Более 230 гостей Удмуртии воспользовались программой туристического кэшбека за 2020 год. Общая сумма проданных путевок составила 9 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра экономики республики Михаила Тумина.

«Воспользоваться кешбэком смогли больше 230 туристов. В соответствии с неофициальным рейтингом, составленным системой онлайн-бронирования TravelLine, которой пользуются большое количество гостиниц и санаториев в России, по итогам второго этапа программы Удмуртия заняла 5 место среди регионов по количеству приобретенных койко-мест», отметил господин Тумин.

Напомним, что в середине августа 2020 года стартовал федеральный проект, по которому при путешествии в регионы России туристы смогут вернуть часть потраченных средств при соблюдении ряда условий. Так, оплата туров должна быть произведена на сайте и картой «Мир», а сами они — длиться не менее пяти суток. В сентябре были подведены промежуточные итоги программы.

Подробности читайте в материалах «Будем бороться за внутреннего туриста» и «Кэшбеку прописали санаторий».