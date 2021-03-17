Грабители похитили 10 млн рублей наличными из квартиры предпринимательницы из Красноярска

Красноярское управление Следственного комитета РФ направило в суд дело преступной группы, ограбившей предпринимательницу. Как рассказали в ведомстве, преступление организовала 57-летняя жительница Красноярска, которая была близкой подругой потерпевшей. Налет на коттедж подруги злоумышленница предложила совершить своему знакомому, предложив заплатить ему 500 тыс. руб.

Тот в свою очередь привлек 17-летнего племянника, обещая ему за это подарить свой автомобиль.

По данным прокуратуры Красноярского края, мужчина и его племянник ворвались на дачу к предпринимательнице, связали ее и находящегося в доме гостя, забрали ключи от городской квартиры и сейфа. На Mercedes-Benz, принадлежащем потерпевшей, подельники доехали до оставленного ими за пределами дачного поселка своего автомобиля, после чего приехали в Красноярск, где из квартиры женщины похитили более 10 млн руб.

Полиции Красноярского края удалось раскрыть преступление и задержать злоумышленников. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинение по ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 325 (похищение документа), ст. 166 (угон), ст. 158 (кража) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу).

Илья Николаев