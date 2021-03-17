Уровень безработицы в Краснодарском крае вырос на 0,8 процентных пункта

На Кубани растет показатель уровня безработицы среди населения. Так, согласно исследованию РИА «Рейтинг», по итогам ноября 2020-го - января 2021 годов уровень безработицы в Краснодарском крае составил 5,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го – 2020 годов показатель вырос на 0,8 процентных пункта (п.п.). Среднее время поиска работы в регионе составляет 5,2 месяца.

В среднем по России уровень безработицы составил 5,9%, что на 1,3 п.п. выше, чем годом ранее. В 40 регионах исследуемый показатель ниже, чем в среднем по РФ. Краснодарский край занимает 35-ю строчку опубликованного агентством рейтинга. Лидирует Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 31,6%, Чеченская Республика (20,6%), Республика Тыва (16,9%), Кабардино-Балкарская Республика (16,3%), Республика Дагестан (16,3%) и Республика Алтай (16,1%).

По итогам января 2021 года численность официально зарегистрированных безработных в России составила 2,5 млн человек, что в 3,6 раза выше, чем годом ранее. «Стоит отметить, что в сентябре 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составляла почти 3,7 млн человек, после чего начала медленно снижаться. Пособие по безработице получали 1,1 млн человек. В 2020 году одними из мер социальной поддержки населения стали упрощение процедуры регистрации в качестве безработного в службе занятости и увеличение пособия по безработице, что вместе с сокращением вакансий на рынке труда вынудило большее количество людей обратиться в государственные органы», - говорят аналитики РИА «Рейтинг».

Василий Хитрых