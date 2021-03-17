В Югре за сутки зафиксировали 87 случаев коронавируса

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, сообщили в окружном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 53 074 случая COVID-19, при этом 51 388 человек уже выздоровел.

За сутки в Югре зарегистрирован один летальный случай от коронавируса, за все время скончались 775 человек. Среди госпитализированных пациентов 45 находятся в тяжелом состоянии, 23 пациента на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Сургуте, где за сутки заразились 22 югорчанина. В Ханты-Мансийске коронавирус выявили у 21 человека, в Нижневартовске — у девяти. На момент выявления 69 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 18 пациентов диагностирована пневмония.