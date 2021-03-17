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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Губернатор Новосибирской области планирует поставить прививку от коронавируса

Губернатор Новосибирской области планирует поставить прививку от коронавируса вакциной "Эпиваккорона". «Я жду крупную партию поставок "Эпиваккороны". Надеюсь, что это произойдет. Как вы знаете, на предприятии "Вектор-биальгам" запустили новую производственную линию. Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начать их распределять в регионы»,— сказал господин Травников.

По его словам, именно эту вакцину он выбрал «из чувства патриотизма».

В феврале этого года стало известно, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с компанией «Вектор-биальгам» (специализируется на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции) приступили к совместному выпуску вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона». Предполагалось, что препарат будут производить объемом от 1 млн до нескольких млн доз в месяц.

Всего в Новосибирской области прививку от коронавируса поставили более 80 тыс. человек. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно преодолеть 60%-ный порог заболевших и вакцинировавшихся. По его данным, в области проживает около 2,7 млн человек.

Юлия Сасевич


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