Губернатор Новосибирской области планирует поставить прививку от коронавируса вакциной "Эпиваккорона". «Я жду крупную партию поставок "Эпиваккороны". Надеюсь, что это произойдет. Как вы знаете, на предприятии "Вектор-биальгам" запустили новую производственную линию. Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начать их распределять в регионы»,— сказал господин Травников.

По его словам, именно эту вакцину он выбрал «из чувства патриотизма».

В феврале этого года стало известно, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с компанией «Вектор-биальгам» (специализируется на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции) приступили к совместному выпуску вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона». Предполагалось, что препарат будут производить объемом от 1 млн до нескольких млн доз в месяц.

Всего в Новосибирской области прививку от коронавируса поставили более 80 тыс. человек. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно преодолеть 60%-ный порог заболевших и вакцинировавшихся. По его данным, в области проживает около 2,7 млн человек.

Юлия Сасевич