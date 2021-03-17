Новосибирский губернатор одобрил кандидатуру Дмитрия Верховода на пост главы Академпарка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников согласовал кандидатуру Дмитрия Верховода на пост главы регионального технопарка — Академпарка.

Господин Верховод ранее уже возглавлял технопарк — с 2009 года по 2016. В октябре 2016 года областные власти заявили о необходимости его отставки после проверки Контрольно-счетной палатой деятельности Академпарка. В частности, как тогда сообщалось, ему вменялась в вину попытка продажи резиденту ООО «Плазмохимические технологии» (дочернее предприятие производителя нанотрубок Ocsial) одного из зданий технопарка по заниженной цене.

«Не делает ошибок тот, кто не работает. Что касается вклада Дмитрия Верховода в развитие Академпарка — он тоже бесспорный. Именно в период его руководства этим технопарком он и получил тот статус и толчок в развитии, которым мы теперь гордимся», — сказал губернатор журналистам в среду.

Он добавил, что сейчас Академпарк нуждается во втором этапе развития, с которым «мы, честно говоря, несколько затянули, нужно было стартовать еще в 2019 году»: «Я уверен, что мы отчасти наверстаем это упущенное время и сможем быстро реализовать планы по второму этапу развития».

Как сообщалось, Дмитрий Верховод был назначен исполняющим обязанности гендиректора Академпарка 9 февраля на заседании Наблюдательного совета технопарка и утвержден на должность без приставки и.о. общим собранием акционеров 16 марта. Как уточнили в Академпарке, решение вступает в силу с 22 марта.

Технопарк новосибирского Академгородка начал работу в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Академпарка за 2019 год составила 276,8 млн руб., убыток 110,7 млн руб. (в 2018 году – 27,1 млн руб.).

Дарья Решетникова