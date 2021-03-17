В Ярославской области строят станцию подготовки воды за 75 млн рублей

В 2021 году в городе Пошехонье Ярославской области будет построена станция подготовки воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительные работы будет выполнять подрядная организация ООО «Техмонтаж», с которой заключен контракт на сумму 74,9 млн руб.

В пресс-службе уточнили, что подрядчик уже вышел на площадку и начал подготовительные работы.

«На станции будет происходить многоступенчатая очистка воды. Проектом предусмотрены накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, установки ультрафиолетового обеззараживания, насосное оборудование»,— рассказали в пресс-службе.

Дарья Сабаева