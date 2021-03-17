Еще 84 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 84 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у 11 детей до 14 лет и 32 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 27 жителей Ижевска, 13 граждан из Глазова, восемь — из Сарапула, семь — из Шарканского района, пять — из Увинского района, по три — из Воткинского, Малопургинского и Сарапульского районов, по два — из Балезинского, Вавожского, Глазовского, Граховского и Камбарского районов, по одному — из Воткинска, Завьяловского, Дебесского, Игринского и Можгинского районов. При этом 71 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 29 595 случаев заражения коронавирусом. Из них 366 закончились летальным исходом, 26 233 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 103 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.