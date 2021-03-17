Ремонт участка улицы Адмирала Ушакова в Перми оценили в 51 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по ремонту ул. Адмирала Ушакова от ул. 5-й Каховской до ул. Сысольской на территории Кировского района. Максимальная стоимость контракта определена в 51,3 млн руб.

Строительная длина ремонтируемого участка составляет 1,42 км, дорога имеет асфальтобетонное покрытие и четыре полосы движения. Подрядчик должен устроить основания, парковочные карманы, восстановить бортовой камень, барьерные ограждения, обочины и так далее. В техническом задании особо оговорено, что подрядчик вправе выполнить и сдать весь объем работ, предусмотренный контрактом, досрочно с письменного согласия заказчика, но не ранее 30 ноября 2021 года. В случае досрочного выполнения работ без письменного согласия заказчика подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты. Аукцион пройдет 25 марта.