В Рыбинске на опасном перекрестке установили зеркала за 100 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области на аварийном перекрестке установили специальные дорожные зеркала, стоимостью 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе администрации города. В сообщении отмечается, что зеркала установлены на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского, так как по статистике ГИБДД этот перекресток относится к наиболее аварийным участкам улично-дорожной сети города.

По словам директора городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеси Минеевой, зеркала облегчат водителям обзор при совершении маневра, когда левая сторона дороги заполнена транспортными средствами.

«Зеркала позволят видеть встречно идущий транспорт, поскольку дают уверенный угол обзора в 160 градусов. После установки, специалисты проведут настройку положения зеркал. Водителям тоже потребуется время, чтобы приспособиться пользоваться нововведением»,— рассказала госпожа Минеева.

Зеркала диаметром 120 см выполнены из прочного стекла с зеркальным покрытием и подогревом для эксплуатации в зимний период. Стоимость двух зеркал составляет 100 тыс. руб.

Дарья Сабаева