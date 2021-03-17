ГКБ №2 имени Граля потратит 1,1 млн рублей на транспортные услуги автомобиля бизнес-класса

ГБУЗ «Городская клиническая больница №2 имени Граля» объявила электронный аукцион на оказание транспортных услуг на легковом автомобиле бизнес-класса. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Как указано в техническом задании, срок оказания услуг — с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Всего требуется один автомобиль-седан, который должен обслуживать заказчика с понедельника по четверг с 7:00 до 19:30, по пятницам и в предпраздничные дни — с 7:00 до 18:30, перерыв с 12:30 до 13:00.

Максимальная стоимость контракта определена в 1,1 млн руб. Победителя аукциона определят 26 марта.