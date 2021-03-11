«Уралкалий» — генеральный спонсор чемпионата России по сноукайтингу «Строгановская миля-2021»

В период с 11 по 14 марта в Усолье (Пермский край), в акватории реки Камы, при поддержке «Уралкалия» проходит XII чемпионат России по сноукайтингу «Строгановская миля-2021». В чемпионате примут участие около 70 спортсменов из России и ближнего зарубежья. Среди участников — победители и призеры российских и международных соревнований. Чемпионат будет проводиться в дисциплинах «курс-рейс» и «фристайл».

Во время соревнований пройдут бесплатные мастер-классы для всех желающих по управлению кайтом. Для зрителей и участников мероприятия будут работать выставочные экспозиции в музейных комплексах «Палаты Строгановых», «Дом Брагина» и «Дом-музей князей Голицыных» с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Вера Поморцева, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», отметила:

«Уралкалий» традиционно поддерживает инициативы, связанные с развитием активного образа жизни среди молодёжи, выступает за популяризацию массового спорта, а также помогает в проведении различных спортивных соревнований в Березниках и Соликамске. «Строгановская миля» является одним из самых любимых и зрелищных мероприятий и привлекает любителей зимних видов спорта со всей России.