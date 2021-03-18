«ГПБ Мобайл» запустился в Красноярске

18 марта 2021 года Газпромбанк начал продажу SIM-карт «ГПБ Мобайл» в Красноярске. Подключиться можно в отделениях кредитной организации. Кроме того, клиентам предлагается функция доставки: выгодные тарифы на связь и интернет можно получить, не выходя из дома.



Представитель банка привезет SIM-карту в любое удобное место, а также примет заявление на подключение к программе лояльности, которая позволит получать скидку на связь до 70 %. Для этого необходимо быть клиентом Газпромбанка. Также при себе нужно иметь паспорт. Доставка доступна по всему городу.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда». Самый доступный тарифный план «Легко», включающий 250 минут звонков и 5 Гб Интернета, может обойтись активному клиенту банка в 69 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 230 рублей в месяц. За эту сумму абоненту также дается 50 SMS и безлимитная связь внутри сети.

«Совместно с «Tele2» мы запустили полноценного оператора. «ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», которая удовлетворит потребности фактически всех клиентов. Но отличительная особенность нашего предложения в возможности клиентов получить уникальную скидку на услуги связи до 70% всего лишь оплачивая покупки своей картой Газпромбанка», - комментирует генеральный директор оператора Нина Цирулик.

Новый мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на базе сети «Tele2». Протестировать связь можно бесплатно - при подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней. За переход со своим номером банк предлагает 1 тысячу бонусных рублей на счет в подарок.

Связь работает по всей России. В течение 2021 клиенты Газпромбанка смогут получить SIM-карту еще в ряде ключевых регионов, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие.

Подробнее с предложением можно ознакомиться здесь.