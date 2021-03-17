Единороссы не хотят оставлять офлайн

Татарстанские единороссы решили провести отбор кандидатов в Госдуму не только путем онлайн-голосования, но и очно на специальных избирательных участках. В партии признали, что ее избиратели пока больше доверяют традиционной форме голосования. По итогам праймериз должно произойти «обновление и частичное омоложение» кандидатов «Единой России», рассчитывает лидер республиканских партийцев Фарид Мухаметшин. Другие парламентские партии в республике праймериз проводить не будут, хотя называют опыт единороссов «положительным». Политтехнологи считают, что офлайн-праймериз нужны «для картинки» — «чтобы можно было сказать, что кандидаты одобрены народом».



О том, что «Единая Россия» в Татарстане намерена проводить праймериз сразу в двух форматах, сообщил вчера глава республиканского оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов (является также вице-спикером Госсовета и руководит фракцией единороссов в парламенте). «Мы обратились к федеральному комитету с предложением, чтобы нам разрешили проводить как голосование в режиме онлайн, так и очное голосование»,— сказал он. Господин Камалтынов пояснил, что партийцы провели социологическое исследование в республике: респондентов спрашивали, какому голосованию они доверяют больше. «Результат получился интересный. Более 60% респондентов заявили, что они больше доверяют очной форме голосования, а 28% сказали, что доверяют онлайн-голосованию»,— отметил Юрий Камалтынов.

Всего в республике планируется открыть 560 счетных участков (аналоги избирательных участков на выборах). Господин Камалтынов уточнил в беседе с „Ъ“, что они будут располагаться во всех муниципалитетах (количество будет зависеть от численности населения района или города). Проголосовать за участников праймериз на участках можно будет 30 мая. Онлайн-голосование продлится на сайте праймериз в течение недели — с 24 по 30 мая. Предварительные выборы будут организованы по «открытой модели»: то есть голосовать за кандидатов «Единой России» смогут все жители республики, которые заранее зарегистрируются на сайте либо придут на участок.

Прием документов от самих кандидатов оргкомитет начнет сегодня. Выдвижение участников праймериз продлится до 29 апреля. Как уточнил секретарь политсовета татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, заявиться на предварительное голосование может не только единоросс, но и беспартийный. Кандидат не должен быть судимым и иметь двойное гражданство.

Напомним, что «открытая» модель праймериз уже применялась в Татарстане во время выборов в Госдуму в 2016 году. Голосование тогда прошло не без скандалов: за несколько часов до его начала регистрации лишили бизнесмена Эдуарда Шарафиева (ныне депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР). Впоследствии «открытая модель» также применялась на выборах в Госсовет республики 2019 года. При этом голосование также велось в двух форматах: онлайн и на участках. Однако в 2020 году праймериз на муниципальных выборах в Татарстане из-за пандемии COVID-19 перевели в «закрытую» модель: кандидатов отбирали специальные выборщики из числа членов и сторонников партии власти.

Сейчас у «Единой России» в Госдуме 16 депутатов от Татарстана. Шесть прошли по одномандатным округам, а девять — по региональному списку. Партия получила в республике 85%, а в целом по России — 54% голосов избирателей. В конце прошлого года мандат по общему списку «Единой России» получил еще один татарстанский кандидат Радик Ильясов.

Фарид Мухаметшин, который входит как в федеральный, так и в региональный комитет праймериз, заявил вчера „Ъ“, что надеется на смену состава депутатского корпуса от республики. «Какое-то обновление и частичное омоложение может произойти. Это покажет праймериз»,— сказал он, отметив, что из действующих депутатов «не все» намерены принимать участие в праймериз. Конкретных имен он не назвал. Но на прошлой неделе на заседании регионального политсовета он высказывал недовольство, что, например, депутат Валентин Чайка «ни разу в закрепленных районах не встречался с избирателями». Господин Мухаметшин добавил, что «к новичкам те же требования: чтобы он был узнаваемый, подготовленный, умеющий аргументированно высказывать свою позицию и стоять на интересах граждан».

Другие парламентские партии использовать процедуру праймериз для отбора кандидатов в Госдуму не будут. «Если на праймериз голосуют открыто, то это положительный опыт. А если голосуют непонятно как и непонятно кто, как это было в прошлом году (речь идет о муниципальных выборах 2020 года.— „Ъ“),— это полная профанация»,— заявил „Ъ“ координатор ЛДПР в Татарстане Владимир Сурчилов. Он отметил, что у ЛДПР кандидатов будет отбирать партийное руководство по рекомендациям координационных советов на местах. «У нас соревнования идут в местных ячейках»,— указал он.

Глава татарстанского отделения «Справедливой России» Альмир Михеев сказал „Ъ“, что актив партии смог проявить себя в том числе на муниципальных выборах: «Пул потенциальных кандидатов у нас велик, и выбирать мы будем по степени активности и готовности работать на новом уровне».

Лидер рескома КПРФ Хафиз Миргалимов заявил „Ъ“, что предварительные списки кандидатов будут сформированы на региональной отчетно-выборной конференции 27 марта. Он похвалил праймериз единороссов, отметив, что таким образом его оппоненты заранее начали «агитацию и пропаганду».

«Состав Госдумы должен поменяться примерно на три четверти, а значит, это коснется Татарстана. Установка на обновление исходит из самого верха»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. Он отмечает, что доверие к онлайн-голосованию «действительно пока невелико». «Но другая проблема в том, что за партию власти в основном голосуют малоимущие, а они с интернетом дружат хуже. При онлайн-голосовании они фактически исключаются из процесса, что не позволит в дальнейшем назвать кандидатов „народными“»,— указывает эксперт. По его словам, это ключевая функция праймериз — «чтобы можно было сказать, что кандидаты одобрены народом». При этом отмечает, что двойная мобилизация «может быть напряжна для избирателя». «Но главное здесь — картинка, что тысячи людей поддержали кандидатов „Единой России“. А для этого интернета будет мало»,— заключил господин Калачев.

Кирилл Антонов