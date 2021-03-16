«Агросила» заявила инвестиционную программу на 5 млрд рублей

Холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева в 2021 году увеличит инвестиции в развитие более чем в пять раз – до 5 млрд руб. против 0,9 млрд в прошлом году. Об этом сегодня заявила журналистам генеральный директор «Агросилы» Светлана Барсукова.

В частности, по ее словам, компания до конца года построит завод полутвердых и рассольных сыров. Инвестиции на сумму около 1,3 млрд руб., по плану, должны окупиться за 8-10 лет. К началу 2022 года предприятие рассчитывает выдать первую продукцию.

Вторым проектом стоимостью 1,5 млрд руб. станет молочная ферма «Агросила-Азнакай» на 4,5 тыс. голов. Ее ввод планируется в августе 2022 года. Предполагается, что при выручке 700 млн руб. в год она окупится за 10—12 лет.

Кроме того, 430 млн руб. планируется вложить в модернизацию набережночелнинского элеватора (расчетная окупаемость инвестиций 6-8 лет) и 431 млн руб. – завода «Заинский сахар», выработка на котором в результате должна увеличиться с 7,5-8 тыс. тонн до 8,5-9 тыс. тонн.

Еще 326 млн руб. планируется направить на увеличение объемов переработки мяса птицы на мощностях «Челны-Бройлер». Там же предполагается начать строительство площадки компостирования птичьего помета с объемом требуемых инвестиций 680 млн руб.

На обновление сельхозтехники холдинг намерен затратить 700 млн руб., рассчитывая окупить их за 3-5 лет.

По данным госпожи Барсуковой, выручка «Агросилы» за 2020 год составила 46,5 млрд руб., что на 21% больше, чем годом ранее. Предварительный прогноз по выручке 2021 года - 49 млрд руб. В 2020 году холдинг на 18% увеличил валовый сбор зернобобовых культур – до 530 тыс. тонн, на 31% — производство молока и продуктов молочной переработки, до 36,3 тыс. тонн и на 12% — выработку сахара, до 194,8 тыс. тонн.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"