Разговорчики о строе

Краевой минстрой по итогам года исполнил план по объектам инфраструктуры на 40%. Ведомство улучшило результат, по сравнению с 2019 годом, когда было освоено 29,6% от плана. Однако такой результат все равно не удовлетворил депутатов профильного комитета заксобрания. Парламентарии предложили правительству создать собственный институт для проектирования объектов инфраструктуры. Чиновники ответили, что подобная структура в составе минстроя уже есть, но пока не продемонстрировала особых результатов. Кроме того, краевым властям трудно привлекать высококвалифицированных специалистов, так как коммерческие структуры готовы платить им более существенные суммы.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров на комитете краевого парламента по развитию инфраструктуры отчитался о реализации крупных инфраструктурных проектов региона, финансируемых из краевого бюджета. По словам министра, из запланированных в адресной инвестпрограмме (АИП) Прикамья на 2020 год 4,3 млрд руб. освоены 1,7 млрд. Таким образом, инвестпрограмма в части объектов общественной инфраструктуры исполнена на 40%: завершено 11 объектов, в том числе, поликлиника в Индустриальном районе Перми, учебно-производственные мастерские Пермского строительного колледжа, детская поликлиника в Свердловском районе Перми. Кроме того, краевые власти приобрели помещения для детской и взрослой поликлиники в Запруде.

В 2021 году, как утверждает Андрей Колмогоров, планируется завершить 14 объектов. На эти цели запланировано 5,4 млрд руб. В частности, министерство рассчитывает сдать лечебный корпус в Чердыни, детскую поликлинику Орджоникидзевского района и общежитие для иногородних студентов в Перми.

Также краевые власти планируют приобрести УДС «Молот» и биатлонный комплекс «Пермские медведи». «Оба объекта находятся в состоянии банкротства. „Пермские медведи“ уже выставлен на торги, по „Молоту“ решение принимается конкурсным управляющим»,— пояснил министр.

Для сравнения, краевая АИП в части строительства общественной инфраструктуры, по итогам 2019 года, исполнена на 29,6%. Из 5,9 млрд руб. было освоено 1,7 млрд. По информации контрольно-счетной палаты Прикамья, из 73 объектов программы не финансировались 13.

Председатель комитета Виктор Плюснин отметил, что исполнение программы «не дотягивает до тех показателей, что хотелось бы видеть». «Мы неправильно планируем — заявляем больший ресурс, чем можем выполнить, или есть какие-то системные проблемы, которые вы уже изучили и учли в планах на следующие периоды?»— спросил депутат.

Андрей Колмогоров ответил, что проблемы связаны с медленной подготовкой проектно-сметной документации. «Нет ПСД — нет стройки. В 2021 год мы вошли с хорошим объемом документации. Не обещаю, что выполним на 95%, но стоит задача в 80%»,— пообещал министр.

В ответ Виктор Плюснин предложил создать краевой проектный институт или проектную группу для оперативной разработки и доработки ПСД. Председатель комитета сослался на опыт краевого минтранса, обладающего собственным управлением дорожного проектирования.

Господин Колмогоров возразил, что на базе регионального управления капитального строительства уже создана проектная группа. «Они проектируют пожарные депо, поликлиники, объекты образования. Сделали ряд проектов, сейчас будем оценивать эффект. Посмотрим, есть ли там те же „болячки“, что и в документации других институтов, с которыми мы работали»,— пояснил министр. «Пока никакого эффекта не вижу»,— добавил он.

Тогда Виктор Плюснин поинтересовался у главы регионального минтранса Андрея Алякринского, успел ли тот оценить эффективность проектного института при ведомстве. «Как инструмент проектный институт, конечно, нужен — он дает ускорение при необходимости срочного допроектирования или изменения. Это рабочая машина»,— ответил министр. Однако посетовал на трудности с привлечением специалистов в проектную организацию: «Лучшие кадры собрать не очень получится, так как коммерческие структуры платят больше».

«Кадры достаточно тяжело удержать в госучреждении»,— согласился депутат заксобрания и внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Перед проектной группой, которая сейчас сформирована, стоит задача — контролировать проектную документацию, поступающую от проектировщиков. Это позволит управлению капстроительства получать нормальную документацию на входе»,— добавил депутат. Он предложил совершенствовать этот механизм.

«Например, заказчиками основной массы объектов образования являются муниципалитеты. И наша задача сделать так, чтобы муниципалитет не оставался один на один с этой проблемой и не боялся прийти в минстрой, чтобы попросить помощи с правильным формированием технического задания на проектирование»,— предложил Павел Черепанов.

Комитет это решение поддержал и поручил правительству проработать механизм разработки проектной документации для краевых объектов инфраструктуры.

Константин Кадочников