Арест из-за ареста

Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и заключил под стражу начальника астраханской таможни генерала Ильдара Саидова по делу о превышении должностных полномочий. Господин Саидов пробудет под стражей до 12 мая. Следствие считает, что он дал незаконное распоряжение о выходе в Иран судна, арестованного по административному делу о нарушении таможенных процедур. Из-за этого оказалось невозможным взыскать штраф в размере 83 млн руб.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте начальника астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдара Саидова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе суда, о мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие, генерал Саидов помещен под стражу до 12 мая этого года.

Как писал „Ъ“, Ильдар Саидов (занял пост начальника астраханской таможни в июне 2017 года) был задержан 15 марта сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ России, а затем этапирован в Москву для проведения следственных действий. Во вторник, 16 марта, ему было предъявлено обвинение.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в августе 2019 года в Советском районном суде Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг», в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов». По версии следствия, несмотря на обеспечительные меры, начальник таможни Саидов, превысив свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из России в Иран.

«Его противоправные действия повлекли невозможность взыскания наложенного судом штрафа в сумме более 83 млн руб. и существенное нарушение установленного законом порядка деятельности подразделений ФТС России»,— отметили в Следственном ­комитете.

Как выяснил „Ъ“, ООО СП «Альянс-Шиппинг» задекларировало сухогруз «Морское грузовое судно „ДЮРСО“» 1993 года выпуска для переработки (таможенная процедура, которая используется для ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных товаров для совершения ряда действий (например, ремонта) и обратного вывоза. — „Ъ“) в июне 2017 года. В сентябре 2018 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов морского порта Таганрог под названием «Генрих Гасанов». Собственником судна является ПАО «ТрансФин-М», которое передало его в лизинг ООО «ТрансМорфлот». ООО СП «Альянс-Шиппинг» должно было отремонтировать судно.

Летом 2018 года астраханская таможня в ходе камеральной проверки выяснила, что на сухогрузе ведутся ремонтные работы двумя компаниями (ООО СПП «Судоремстрой», ООО «Сокар») и четырьмя индивидуальными предпринимателями. Все они не были включены в перечень организаций-переработчиков, что является нарушением.

23 ноября 2018 года таможенный орган вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО СП «Альянс-Шиппинг» по ч. 2 ст. 16.9 КоАП РФ („Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры“). Через неделю на судно «Генрих Гасанов» был наложен арест с указанием в протоколе об аресте о передаче на ответственное хранение и о запрете распоряжаться данным судном.

Постановлением Советского районного суда Астрахани от 19 июля 2019 года ООО СП «Альянс-Шиппинг» был назначен штраф в виде половины стоимости товара, являющегося предметом административного правонарушения, 83,14 млн руб. без конфискации предмета административного правонарушения.

ООО «ТрансМорфлот» попыталось обжаловать решение об аресте судна в арбитражном суде. Компания ссылалась на то, что СП «Альянс-Шиппинг» не является владельцем сухогруза, а значит, он не может быть предметом правонарушения. Суд первой инстанции в марте 2019 года согласился с доводами истца, признал арест «Генриха Гасанова» незаконным и вернул его владельцу, однако в июле 2019 года апелляция отменила решение, а в ноябре 2019-го — с апелляционной инстанцией согласилась кассация.

Как уточнили в Следственном комитете, решение о выпуске сухогруза в Иран принималось в период рассмотрения административного дела в Советском районном суде (с апреля по ноябрь 2019 года. — „Ъ“), более точной даты в СК не сообщают.

Директор ООО СП «Аль­янс-Шиппинг» Мехти Шарифов сказал „Ъ“, что судовладелец действительно заключил договор с компанией на таможенную переработку судна, однако компания ремонтных работ на нем не выполняла. «Мы не занимались этим пароходом, я его не видел, мы не получили за него ни копейки, но нас привлекли к ответственности, якобы мы начали работы без разрешения. На самом деле я думаю, что судовладельцы подделали мои подписи, чтобы начать работу. Я на суде говорил, что в документах не мои подписи, но это не приняли к сведению, процесс уже был запущен и нас признали виновными»,— отметил господин Шарифов. По его словам, из-за штрафа судоремонтному предприятию пришлось распустить сотрудников и объявить о банкротстве.

Связаться с ООО «ТрансМорфлот» „Ъ“ не удалось, по указанному компанией номеру телефона никто не ­отвечал.

По данным „Ъ“, господин Саидов не признает вину.

Сергей Петунин