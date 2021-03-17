Следствие зайдет в третий класс

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Саратовской области организовал доследственную проверку из-за избиения ученика третьего класса в средней школе № 11 Балакова. Прокуратура решает вопрос о привлечении директора учебного заведения к административной ответственности. Следствие отмечает, что учитель в момент инцидента отсутствовал в классе, а другие работники школы не пресекли конфликт детей. Эксперты считают такие ситуации недопустимыми, но привлечение правоохранительных органов в данном случае излишне.

В Саратовской области Следственный комитет отреагировал на появившийся в средствах массовой информации видеоролик, в котором несколько учеников МАОУ «СОШ № 11» Балакова Саратовской области избивают своего одноклассника во время перемены. Отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР организовал доследственную проверку из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами учебного заведения.

На минутном видеоролике, появившемся сначала в социальных сетях, видно, как в классе один мальчик толкает, а затем бьет другого, тот падает и его пинает ногой девочка. Затем избиваемый встает, и потасовка продолжается.

Как уточнили в Следственном комитете, драка произошла между учениками третьего класса, при этом педагог в учебном кабинете отсутствовал и никто из персонала школы якобы не принял мер для пресечения конфликта. «Пострадавшему мальчику будет проведено судебно-медицинское освидетельствование в целях установление причиненного вреда здоровью. Следователи приступили к опросу педагогического состава школы. Также будут опрошены пострадавший мальчик, его родители и другие учащиеся класса»,— отметили в ведомстве.

В администрации Балаковского района сообщили, что в школе уже проводится служебная проверка с участием инспектора подразделения МВД по делам несовершеннолетних. «Руководителем и администрацией школы принимаются меры к урегулированию конфликтной ситуации в третьем классе, где произошел инцидент. Работа классного руководителя поставлена на особый контроль»,— отметили в мэрии. Кроме того, комитет образования районной администрации проводит проверку этого учебного заведения для установления обстоятельств, которые привели к конфликтной ситуации.

При этом прокуратура Балакова, взявшая ситуацию под контроль, уже установила нарушения в деятельности школы в части организации учебного процесса, а также обеспечения безопасности учащихся. В областной прокуратуре уточнили, что решается вопрос о привлечении директора образовательного учреждения к административной ответственности по ч. 2 ст. 5. 57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций») и ст. 19.7 КоАП РФ («Непредставление ­сведений»).

В связи со случившимся инцидентом прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил надзорному ведомству проводить постоянный мониторинг интернета на предмет выявления «негативного контента».

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя вчера не смогла прокомментировать „Ъ“ драку между учащимися балаковской школы, так как не располагала официальной информацией об этой ситуации.

Заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Юлия Литневская считает этот случай недопустимым и странной ситуацию, когда дети в школе находятся без присмотра и предоставлены сами себе. «Хотелось бы, чтобы этот случай остался единичным. Здесь предстоит огромная работа и, конечно, анализ работы над ошибками»,— отмечает госпожа Литневская. По ее мнению, детям нужно объяснять и показывать, что «такое поведение недопустимо, кого-то обидеть, ударить, нанести боль как моральную, так и физическую». «Сейчас так называемый трэш-контент активно продвигается. И мы понимаем, что те законодательные усилия, которые принимаются, и те предложения, которые озвучиваются на уровне Госдумы — это начало огромного пути в борьбе с этим»,— рассказала зампред ­комитета.

Эксперт профсоюза «Учитель» Ольга Погонина считает «перегибанием палки» привлечение внимания Следственного комитета к конфликту в школе. При этом она отметила явные нарушения со стороны работников школы.

«Пока дети находятся в школе, за их безопасность отвечают педагоги и сотрудники администрации. Перемена — это не перерыв для учителя, когда дети должны быть беспризорными. В любом случае в образовательном учреждении есть дежурный администратор, который должен следить за порядком. Определенно, нарушения со стороны школы здесь есть»,— заметила Ольга Погонина. По ее мнению, ситуация потенциально опасная, но не настолько, чтобы на нее обратили внимание правоохранительные органы. «У Следственного комитета есть более серьезные дела, чем разбирать драки детей, толкучки и прочее. Меня немного беспокоит тенденция к такому зажиманию школы со всех сторон, во всевозможные тиски»,— прокомментировала ситуацию эксперт профсоюза.

Мария Шахрай