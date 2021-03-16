Дело стрелявшего в полицейского жителя Чебоксар передали в суд

В Калининский райсуд Чебоксар передано уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении 61-летнего местного жителя, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Согласно материалам дела, обвиняемый после скандала с сожительницей в состоянии алкогольного опьянения, находясь в собственной чебоксарской квартире, утром 30 сентября 2020 года вызвал по телефону полицию. Однако прибывшим сотрудникам он не стал давать никаких пояснений, взял пневматический пистолет и направил его в полицейского, выкрикивая угрозы в его адрес.

Он нажал на курок, пуля от выстрела угодила в стену рядом с полицейским. Тот попытался обезоружить фигуранта, обвиняемый сделал повторный выстрел. Пуля ушла в потолок. Полицейский не пострадал. В итоге нападавшего удалось обезвредить.

Как сообщила Евгения Кузнецова, обвиняемый по итогам следствия своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признал.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"