«Скороход» шагает к банкротству

ООО «Петропак» банкротит фабрику детской обуви «Скороход». Причина — накопившиеся долги за поставленную упаковочную продукцию. В «Скороходе» надеются на мирное решение конфликта и подчеркивают, что для предприятий легкой промышленности настали непростые времена. Осложнить финансовое положение производителя могли снижение спроса во время пандемии и медленное развитие онлайн-продаж, считают эксперты.

Иск ООО «Петропак» о признании несостоятельным ООО «Фабрика детской обуви "Скороход"» (ФДО) опубликован в картотеке арбитражных дел. Сумма требований не указана, заявление пока не принято к рассмотрению. Совладелец и директор фабрики Дмитрий Анохин в беседе с “Ъ” сказал, что пока в компании выясняют «все детали и нюансы» судебного разбирательства. «Думаю, мы с ним справимся. Планируем все урегулировать мирно»,— сказал он. Причину подачи банкротного иска господин Анохин уточнять не стал, сказав лишь, что сейчас «ситуация для предприятий легкой промышленности крайне тяжелая». В «Петропаке» не ответили на запрос “Ъ”.

О своих претензиях к «Скороходу» «Петропак» заявлял в суде еще в конце 2019 года. Тогда компания требовала с ответчика 812 тыс. рублей, а в феврале 2020 года подала еще один иск на 1,2 млн рублей. Из материалов дела следует, что это задолженность за поставленную фабрике полиграфическую упаковочную и сопутствующую продукцию вместе с неустойкой. В итоге суд встал на сторону «Петропака». «Скороход» пытался обжаловать решение, но безуспешно.

Фабрика детской обуви «Скороход» была основана в 1998 году на базе одноименного предприятия, созданного в 1882 году. В период с 2000 по 2010 год производство постепенно было переведено с исторической площадки на Заставской улице на Цветочную улицу. Предприятие выпускает более 1,5 млн пар обуви в год под торговой маркой «Детский Скороход», указано на его сайте. Согласно собственным данным, компания входит в тройку крупнейших российских производителей детской обуви, однако, по оценке гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, речь идет о первой десятке. Под брендом «Детский Скороход» также работает сеть обувных магазинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФДО "Скороход"» владеют Вадим Бочкарев (83%) и Дмитрий Анохин (17%). Выручка предприятия за 2019 год составила 316,4 млн рублей (2018 год — 417,7 млн), чистая прибыль — 1,3 млн рублей (2018 год — 14,3 млн). ООО «ТД "Детский Скороход"» в равных долях принадлежит Марии Хазанович и Ольге Непосидяке, следует из kartoteka.ru. Последняя была совладелицей ООО «ФДО "Скороход"». По информации картотеки арбитражных дел, в суде ФДО «Скороход» выступала только в качестве ответчика, большая часть исков поступила за последние два года. В частности, за 2019 год к ООО «ФДО "Скороход"» было подано пять исков, в 2020 году — 11. При этом заявление о банкротстве компании подают впервые.

В 2020 году рынок обуви в целом и особенно детской находился под очень большим давлением и в денежном выражении сократился более чем на 25%, отмечает господин Бурмистров. Когда дети перешли на домашнее обучение, потребность в обновлении обуви значительно снизилась, объясняет эксперт. В результате ритейлеры одежды сильно увеличили отсрочки платежей, поскольку испытывали проблемы с оборотным капиталом, что негативно отразилось на производителях, так как они не смогли получить деньги за свою продукцию, говорит он.

У «Скорохода» могли возникнуть сложности из-за спада продаж ввиду коронавирусных ограничений, а также из-за жесткой ценовой конкуренции с крупными игроками, полагает независимый аналитик Дмитрий Марков. Ситуацию также могло усугубить медленное развитие интернет-торговли, продолжает господин Бурмистров. По его словам, фирменная сеть фабрики как канал продаж работает хуже и, скорее всего, приносит дополнительные убытки. В качестве примера он привел закрывающийся магазин сети на Заставской улице.

По данным Fashion Consulting Group, объем детского сегмента российского fashion-рынка в 2020 году составил 338,2 млрд рублей. Это 19% в структуре всего fashion-рынка (одежда, обувь, аксессуары). Детские товары, по информации аналитиков, стали все чаще покупать онлайн. Так, за прошлый год оборот этой категории на Wildberries вырос на 70%, до 71 млрд рублей.

Ольга Кантемирова