Березниковские активы экс-председателя наблюдательного совета «Экопромбанка» выставлены на торги

Финансовый управляющий бывшего председателя наблюдательного совета АО АКБ «Экопромбанк» Сергея Макарова объявил очередные торги по реализации имущества должника. По информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на продажу выставлены доли господина Макарова в различных компаниях. Торги проводится путем публичного предложения. Срок окончания подачи заявок — 25 мая.

В самый объемный лот с начальной ценой 12,6 млн руб. вошла 50% доля в уставном капитале ООО «Гостиничный комплекс», которое управляет гостиницей «Эдем» в Березниках. Также на торги выставлен еще ряд березниковских активов Сергея Макарова: 20% в ООО «Торговые ряды» (9,8 млн руб.), 25% в ООО «Фирма Эйдос» (462,5 тыс. руб.), 100% в ООО «Азотпром» (200 тыс. руб.), 50% ООО «Ресторация Эдем» (5 тыс. руб.) и 754 тыс. обыкновенных акций ЗАО «Западно — Уральская химическая компания» (754 тыс. руб.). Еще один лот включает 62,97% доли в екатеринбургском ООО «Фирма Кросс» (603,1 тыс. руб.).

Напомним, в конце прошлого года конкурсный управляющий Сергея Макарова реализовал его недвижимость. Жена должника Татьяна Макарова за 11,9 млн руб. выкупила его доли в праве собственности на три нежилых помещения, доли в 2-комнатной квартире в Березниках, доли в праве собственности на земельный участок в Перми, а также на два участка, 1-этажный дом и нежилые помещения в Усольском районе.

Сергей Макаров возглавлял наблюдательный совет АКБ «Экопромбанк» до отзыва у кредитной организации лицензии в августе 2014 года. В сентябре того же года банк был признан банкротом. В июле 2017 года Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд о признании несостоятельным и господина Макарова, в отношении которого была введена процедура реструктуризации долгов. В 2018 году суд решил начать процедуру реализации имущества должника. К тому времени его задолженность перед АКБ «Экопромбанк» и ФНС оценивалась в более 900 млн руб. Долг перед банком сформировался из-за невозвращенных кредитов, которые подконтрольные Сергею Макарову компании получили в 2009–2014 годах.