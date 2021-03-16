Анастасия Таталина долетела до золота

Российская сборная добилась очередного прорыва в жанре, который долго не входил в число самых для нее надежных с точки зрения добычи медалей. Фристайлистка Анастасия Таталина выиграла первое в ее истории звание чемпионки мира в дисциплине биг-эйр, опередив соотечественницу Лану Прусакову.

Это была уже шестая золотая медаль России на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, раскиданном на сей раз по разным локациям. Соревнования по биг-эйру — прыжкам с трамплина с целью выполнить в полете акробатические трюки — принимал американский Аспен. И успех в них представительниц российской сборной должен был показаться тем, кто не слишком внимательно следит за происходящим в жанре, сенсацией. Именно биг-эйр никогда не входил в список главных для нее дисциплин.

На самом деле еще на прошлом чемпионате мира, 2019 года, тогда еще совсем юные Анастасия Таталина и Лана Прусакова выглядели вполне конкурентоспособными. Таталина вообще первенствовала в квалификации. В финале получилось хуже — шестое место, но за прошедшее с тех пор время спортсменки повзрослели (им сейчас по 20 лет) и добавили сложности в свои наборы элементов.

В Аспене Таталина все три попытки исполнила замечательно, набрав в сумме 184,5 балла. Она лишь на 0,25 балла ниже, чем та, с которой два года назад золото завоевала знаменитая француженка Тесс Ледо. Прусаковой для серебра хватило 165,5 балла, а бронза досталась китаянке Гу Айлин — 161,5 балла.

Биг-эйр входит в программу Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся через год. Кажется, одним их фаворитом у России стало теперь больше.

Арнольд Кабанов