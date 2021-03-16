На поддержку виноградарей выделят 614 млн рублей Благодаря мерам, разработанным региональными властями, площадь виноградников в 2021 году увеличится на 1,7 тысячи гектаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В текущем году на Кубани заложат 1,7 тыс. га молодых виноградников, сообщил СМИ Вениамин Кондратьев. «На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год— сейчас уже 1,7 тыс. гектаров. В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе высадили первые 120 гектаров. Важно, что большинство новых саженцев выращено в наших питомниках. Сегодня на территории региона три таких центра, в год они производят 4,5 млн саженцев»,— отметил глава региона.

Региональным минсельхозом по поручению Вениамина Кондратьева разработаны меры поддержки, которые стимулируют виноградарей применять современные технологии при выращивании винной ягоды. Эти мероприятия включены в государственную программу Краснодарского края. Средства идут на закладку виноградников, установку шпалеры и уходные работы. По словам губернатора, из краевого бюджета на поддержку отрасли в текущем году направят почти 614 млн рублей.

Вениамин Кондратьев также сообщил СМИ, что для дальнейшего развития виноградарства в регионе началась инвентаризация всех виноградопригодных участков. Учет земель ведут в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. В Анапе эта работа выполнена на 80%, в Ейском районе— на 75%. К 1 апреля реестр виноградопригодных участков подготовят все восемь городов и районов. Это делается для того, чтобы исключить массовую застройку таких земель. В данный момент по поручению главы региона на Кубани происходит градостроительная реформа, муниципалитеты разрабатывают новые генеральные планы.

«Наша задача— не допустить застройки этих уникальных территорий. Виноградопригодные земли закрепят в генеральных планах муниципалитетов, и использовать их можно будет только по целевому назначению»,— подчеркнул губернатор.





Семена и удобрения будут в достатке

Вопрос обеспечения растениеводов всем необходимым для посевных работ на контроле минсельхоза Кубани

В Краснодарском крае полным ходом идет весенняя посевная кампания. К работам приступили 26 городов и районов, об этом рассказал СМИ министр сельского хозяйства края Федор Дерека. «По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на постоянной основе мы ведем мониторинг потребностей региональных сельхозпроизводителей в семенах и удобрениях. В случае их нехватки необходимо обратиться в региональный минсельхоз по телефону горячей линии. Она работает круглосуточно»,— отметил Федор Дерека.

Как сообщили в минсельхозе, на сегодняшний день ранними яровыми культурами— ячменем, пшеницей, овсом, зерновым горохом и многолетними травами— засеяно 54 тыс. га. До 1 мая яровые культуры планируется посеять на площади 1,8 млн га.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил журналистам, что аграрии Кубани в 2021 году получат 126 млн рублей на приобретение элитных семян. «Мы ориентируем растениеводов на то, чтобы они отдавали предпочтение элитным семенам высших репродукций, которые позволяют получать более высокие и качественные урожаи. За последние три года объем их использования на Кубани вырос почти на 9%. Для продолжения этой положительной динамики ежегодно направляем средства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. В этом году выделено 126 млн рублей федеральных и краевых средств»,— отметил Андрей Коробка.

Распределением субсидий в крае занимается региональный минсельхоз. Как отмечают в ведомстве, при выделении господдержки в приоритете находятся аграрии, которые взаимодействуют с кубанскими учеными. Всего на растениеводство в 2021 году на Кубани направят 3 млрд рублей.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края