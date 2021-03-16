На участие в праймериз «Единой России» в Пермском крае поступило первое заявление

Стал известен первый участник предварительного голосования партии «Единая Россия» в Пермском крае. Как сообщает официальный telegram-канал реготделения партии, на участие в праймериз подал заявление депутат Государственной думы РФ Дмитрий Скриванов. Господин Скриванов намерен бороться за право выдвижения по округу №60, от которого он избран в Госдуму.

«Это моя родная территория, в которой я работаю депутатом уже более двадцати лет. Сначала в Законодательном Собрании, теперь — в Государственной Думе. Мне известны все проблемы этого округа, а с главами муниципалитетов и региональными властями мы уже сейчас реализуем крупные проекты в интересах наших жителей. Это газификация, дороги, школы и детские сады, работаем над повышением доступности медицинских услуг», — прокомментировал заявление депутат.

Напомним, предварительное голосование будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.