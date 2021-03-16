Смольный передает РПЦ помещения Благовещенской церкви

Смольный передает помещения на втором этаже Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, ранее занимаемые Музеем городской скульптуры, церкви. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета Леонид Кулаков.

Нежилые помещения на набережной реки Монастырки, дом 1, литера Д передаются РПЦ в безвозмездное пользование на 100 лет, сообщает «Интерфакс». Площадь передаваемых помещений составляет около 400 кв. м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре в Смольном получили обращение о передаче епархии закрепленные за Музеем городской скульптуры здания Александро-Невской Лавры.