Зоны для благоустройства в Сочи в рамках нацпроекту выберут федеральным голосованием

Финальный, рейтинговый этап голосования за концепции проектов благоустройства общественных зон на курорте Сочи в рамках проекта «Формирование современной городской среды» пройдет на федеральном портале программы. По итогам голосования на сайте нацппроекта с 26 апреля по 30 мая будет определено по одной территории в каждом городском районе для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В рейтинговом голосовании на федеральном уровне примут участие лучшие проекты, которые выбрали большинство сочинцев. В число финалистов попали благоустройство набережной по улице Конституции СССР, общественная зона в микрорайоне Донской (Центральный район), участки по улице Голубые дали, д.№2 и по улице Володи Ульянова в селе Красная Воля (Адлерский район), общественные территории вдоль реки Мацеста от ж/д-станции до остановки Старая Мацеста и в микрорайоне Благодать (Хостинский район), пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс и участок по улице Батумское шоссе, д. №27 (Лазаревский район). Всего на обсуждение сочинцев было вынесено 16 городских территорий, в голосовании приняли участие около 200 тыс. человек.

Ольга Логинова