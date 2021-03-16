Трое подростков в Набережных Челнах обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней

Троим подросткам 15 и 16 лет в Набережных Челнах предъявлено обвинении в изнасиловании несовершеннолетней (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ), сообщило СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, потерпевшей является девушка 17 лет. Обвиняемые 14 марта после распития спиртных напитков надругались над ней в квартире в Набережных Челнах, следует из пресс-релиза СКР.

Подростки вину не признают, отмечается в сообщении. Следствие планирует доказать ее в том числе с помощью экспертиз.

В СКР намерены добиваться заключения обвиняемых под стражу – в ближайшее время следствие обратиться с соответствующим ходатайством в суд.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"