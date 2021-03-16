В мэрии извинились перед жителями за некачественную уборку Ярославля

Директор департамента городского хозяйства ярославской мэрии Ярослав Овчаров, выступавший сегодня на заседании профильного комитета областной думы, извинился перед жителями Ярославля за некачественную зимнюю уборку города.

«Основными проблемами в уборке города остаются снежно-ледяные образования на тротуарах и остановочных площадках, снежные валы у прибордюрной части, колейность на дорогах третьей и четвертой категорий, и в связи с повышением температуры воздуха — подтопление различных участков улично-дорожной сети. В связи с этим мы приносим извинения жителям города за трудности, с которыми они столкнулись на улицах»,— сказал господин Овчаров.

Он рассказал, что всего в Ярославле для уборки всей улично-дорожной сети, парков, скверов и дворовых территорий используется более 230 единиц специальной техники, а также около 1 тыс. дорожных рабочих и дворников.

По данным пресс-службы мэрии, на территории Ярославля сейчас очищено 83% автомобильных дорог, 57% тротуаров и 80% остановочных комплексов общественного транспорта. В пресс-службе также уточнили, что для обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период, городу дополнительно требуется около 71 единицы спецтехники.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что мэрия Ярославля закупит у ООО «Транспортная лизинговая компания» 21 единицу спецтехники в лизинг. Техника должна поступить в ближайшее время.

Дарья Сабаева