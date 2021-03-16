16 марта, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Лучшие снайперы в истории НХЛ

от
Ф И Г Г/И
1. Уэйн Гретцки (Канада) 1487 894 0,601
2. Горди Хоу (Канада) 1767 801 0,453
3. Яромир Ягр (Чехия) 1733 766 0,442
4. Бретт Халл (США) 1269 741 0,584
5. Марсель Дионн (Канада) 1348 731 0,542
6. Александр Овечкин (Россия) 1176 717 0,61
7. Фил Эспозито (Канада) 1282 717 0,559
8. Майк Гартнер (Канада) 1432 708 0,494
9. Марк Мессье (Канада) 1756 694 0,395
10. Стив Айзерман (Канада) 1514 692 0,457

Российские хоккеисты, набравшие более 1000 очков в НХЛ


Ф И Г П О
1. Александр Овечкин 1176 717 582 1299
2. Сергей Федоров 1248 483 696 1179
3. Евгений Малкин 935 424 676 1100
4. Александр Могильный 990 473 559 1032
5. Алексей Ковалев 1316 430 599 1029
">открыть таблицу в новом окне
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя