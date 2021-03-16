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16 марта, вторник
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16 марта, вторник
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20:04
Промпроизводство в России ускорило падение в феврале до 3,7%
20:38
Денежные переводы физлиц из России в 2020 году обновили трехлетний минимум
19:09
Роскомнадзор допустил замедление и блокировку других соцсетей
18:57
Москалькова не видит оснований для создания в России суда по правам человека
20:55
Проект о праве регионов усыплять бездомных животных отозван из Госдумы
20:45
Google снизит комиссию в Play Store
20:37
СБУ провела обыски в госорганах Украины, которые готовили харьковские соглашения
20:30
Nokia сократит до 10 тысяч сотрудников
20:26
Huawei будет брать роялти за пользование 5G
20:08
ПМЭФ-21 пройдет очно с использованием современных технологий
19:57
Минстрой: спрос на жилье в регионах России превысил предложение
19:52
Качество воздуха в период пандемии улучшилось в большинстве стран мира
19:34
Названы лауреаты Притцкеровской премии 2021 года
19:27
В Подмосковье весеннее половодье может подтопить 158 населенных пунктов
19:04
Начальника Астраханской таможни арестовали по делу о превышении полномочий
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Лучшие снайперы в истории НХЛ
"Коммерсантъ"
от
16.03.2021, 19:57
Ф
И
Г
Г/И
1. Уэйн Гретцки (Канада)
1487
894
0,601
2. Горди Хоу (Канада)
1767
801
0,453
3. Яромир Ягр (Чехия)
1733
766
0,442
4. Бретт Халл (США)
1269
741
0,584
5. Марсель Дионн (Канада)
1348
731
0,542
6. Александр Овечкин (Россия)
1176
717
0,61
7. Фил Эспозито (Канада)
1282
717
0,559
8. Майк Гартнер (Канада)
1432
708
0,494
9. Марк Мессье (Канада)
1756
694
0,395
10. Стив Айзерман (Канада)
1514
692
0,457
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Российские хоккеисты, набравшие более 1000 очков в НХЛ
Ф
И
Г
П
О
1. Александр Овечкин
1176
717
582
1299
2. Сергей Федоров
1248
483
696
1179
3. Евгений Малкин
935
424
676
1100
4. Александр Могильный
990
473
559
1032
5. Алексей Ковалев
1316
430
599
1029
Российские хоккеисты, набравшие более 1000 очков в НХЛ
Ф
И
Г
П
О
1. Александр Овечкин
1176
717
582
1299
2. Сергей Федоров
1248
483
696
1179
3. Евгений Малкин
935
424
676
1100
4. Александр Могильный
990
473
559
1032
5. Алексей Ковалев
1316
430
599
1029
kommersant.ru