Лучшие снайперы в истории НХЛ

Ф И Г П О 1. Александр Овечкин 1176 717 582 1299 2. Сергей Федоров 1248 483 696 1179 3. Евгений Малкин 935 424 676 1100 4. Александр Могильный 990 473 559 1032 5. Алексей Ковалев 1316 430 599 1029